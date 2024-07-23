21 липня стало найспекотнішим днем на Землі за всю історію спостережень

Новини

Getty Images / «Бабель»

Неділя, 21 липня, була найспекотнішим днем у світі за всю історію спостережень.

Про це свідчать попередні дані служби кліматичних змін Євросоюзу Copernicus, передає Reuters.

Глобальна середня температура поверхні Землі в неділю становила 17,09 °C, що ненабагато вище за попередній рекорд, встановлений в липні минулого року, — 17,08 °C.

Торік світові кліматичні рекорди фіксували чотири дні поспіль — з 3 до 6 липня. В інформагентстві зазначають, що викиди від викопного палива спричиняють аномальну спеку в Північній півкулі. На погоду у світі також впливає природнє явище Ель-Ніньо.

Кожен місяць починаючи з червня 2023 року вважається найспекотнішим по всій планеті у порівнянні з відповідним місяцем попередніх років.