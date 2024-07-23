«Укрзалізниця» додає рейси до Одеси в піковий сезон
- Автор:
- Ліза Бровко
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Куцький Олег / УНІАН
«Укрзалізниця» додає місця до Одеси в піковий сезон перевезень. «Інтерсіті» № 761/762 за маршрутом Київ — Одеса тепер курсуватиме частіше.
Про це повідомила пресслужба перевізника.
«Інтерсіті» додатково їхатиме до Одеси 24, 30 липня, а також — 1, 7, 13, 15, 21, 27 та 29 серпня за таким графіком:
- відправка з Києва о 06:03, прибуття до Одеси — о 13:34;
- зворотний рейс з Одеси відправлятиметься о 14:20 і прибуватиме до Києва о 21:54.
У додаткові дні на маршруті курсуватиме поїзд українського виробництва «Тарпан», який збільшить на 50% пропозицію місць.
Квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці», на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.