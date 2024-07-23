«Укрзалізниця» додає рейси до Одеси в піковий сезон

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Куцький Олег / УНІАН

«Укрзалізниця» додає місця до Одеси в піковий сезон перевезень. «Інтерсіті» № 761/762 за маршрутом Київ — Одеса тепер курсуватиме частіше.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

«Інтерсіті» додатково їхатиме до Одеси 24, 30 липня, а також — 1, 7, 13, 15, 21, 27 та 29 серпня за таким графіком:

відправка з Києва о 06:03, прибуття до Одеси — о 13:34;

зворотний рейс з Одеси відправлятиметься о 14:20 і прибуватиме до Києва о 21:54.

У додаткові дні на маршруті курсуватиме поїзд українського виробництва «Тарпан», який збільшить на 50% пропозицію місць.

Квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці», на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.