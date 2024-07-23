Українські зенітники збили черговий російський штурмовик Су-25

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На Покровському напрямку 23 липня українські зенітники збили російський штурмовик Су-25, який у парі з іншим Су-25 намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони України.

Про це повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».

Для зенітників окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка це вже другий знищений штурмовик Су-25 за місяць.

Враховуючи останні дані Генштабу Збройних сил України, цей штурмовик став 363-м російським літаком, який українські війська знищили з початку повномасштабного вторгнення. Орієнтовна вартість Су-25 — $11 мільйонів.