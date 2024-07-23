ППО України збила вночі 7 з 8 російських дронів Shahed. Ракета Х-69 цілі не досягла
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Російські війська в ніч на 23 липня запустили по Україні 8 дронів-камікадзе Shahed та одну авіаційну ракету Х-69. Усе це запустили з Курської області РФ.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що під атаку потрапила Сумська область. Протиповітряна оборона збила 7 Shahed, а Х-69 «внаслідок активної протидії» своєї цілі не досягла.
Моніторингова група monitor, яка відслідковує дроново-ракетні атаки росіян, написала доволі дивне повідомлення щодо ракети Х-69.
«Якщо було не зрозуміло, то крилата ракета Х-59/69/Р-500 пройшла туром Сумську та Чернігівську області для того, щоб повернутись майже у місце пуску», — сказано у повідомленні в Х.
Що саме відбулося, достеменно невідомо.
Наслідки
Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що вночі ворог завдав авіаудару по обʼєктам критичної інфраструктури Шосткинської громади. Наслідки ліквідовують, але повідомлень про жертви немає. Ніяких деталей ОВА не надає.
- Раніше з невідомих причин з України в Білорусь почали залітати дрони Shahed, які запускали війська РФ. Про перший епізод стало відомо 13 липня — дрон долетів до міста Вітебськ. Ще два дрони залетіли в Білорусь 16 липня — один із них вибухнув біля міста Бобруйськ. Авіацію ВС РБ в усіх випадках піднімали на перехоплення, але офіційно Мінськ про інциденти не повідомляв.