Україна домоглася «безпрецедентного рішення» щодо своїх боргів. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 22 липня

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«Бабель»

Десятки найбільших видань світу написали про те, що Україні вдалося реструктурувати боргові зобовʼязання на понад $20 мільярдів за домовленістю з іноземними тримачами українських облігацій, яку називають безпрецедентною за обсягом і умовами. Фактично Україні вдалося скасувати чи відтермінувати 90% платежів ― що їх раніше вона мала б сплатити протягом чотирьох наступних років. Натомість вкладники отримають бонусні виплати згодом, пише Reuters.

Politico відзначає, що угода попередня: на неї погодилися власники приблизно чверті українських облігацій. Однак, по-перше, це найбільші й авторитетні інвестори на кшталт компаній Black Rock, Amundi та Anima Capital. А по-друге, угоду схвалив Міжнародний валютний фонд. Тому високі шанси, що вдасться досягти згоди двох третин інвесторів в українські облігації ― стільки треба, щоб угода відбулась.

Якщо так станеться (а представники українських уряду та інвесткомпаній у розмовах з The New York Times кажуть про угоду як про доконаний факт), $11,4 мільярда, які Київ мав би заплатити за зобовʼязаннями протягом наступних трьох років, залишаться в українському бюджеті. І підуть на покриття витрат, повʼязаних із відбиттям російського нападу, а також, у перспективі, на повоєнне відновлення країни. Якби домовитися про відстрочення не вдалось, уже 1 серпня Київ мав би виплатити за боргами мільярди доларів ― а якби не зробив цього, дефолт погіршив би відносини з кредиторами в майбутньому і загалом вплинув би на міжнародну репутацію України, пише видання.

Що далі в майбутнє, то більшими за новими домовленостями мають ставати виплати. І бонуси, які отримають інвестори за терпіння, привʼязані до успіхів української економіки, зауважує Financial Times. Наприклад, якщо український ВВП перевищить прогнози ВВП на три або більше відсотків, виплати зростуть на третину. Водночас уряд сподівається, що по завершенню війни власники українських облігацій вкладатимуться у відбудову економіки країни, зокрема за рахунок списання частини боргів.

$11,4 мільярда, які не доведеться платити ― відчутна допомога Україні, але зовсім не панацея, відзначає NYT. Витратна частина лише цьогорічного бюджету ― $80 млрд, і половина з них підуть на потреби сил оборони. Втім, реструктуризація боргу відкриває можливості для додаткової фінансової підтримки ― зокрема, кредитів від міжнародних фінансових організацій на кшталт Міжнародного валютного фонду чи Європейського банку реконструкції та розвитку.

Це лише частина огляду. Резюме інших найцікавіших матеріалів про російсько-українську війну доступне для всіх, хто підтримує нас на Patreon!