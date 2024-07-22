У Хорватії чоловік застрелив пʼятьох людей у будинку для літніх. Нападника затримали

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У хорватському місті Дарувар чоловік застрелив пʼятьох людей у будинку для літніх людей.

Про це повідомляють місцеві видання Jutarnji list, Vijesti та HRT.

Невідомий чоловік пробрався всередину будинку для літніх людей, де було близько 20 пожильців, відкрив вогонь і втік. Через деякий час поліція затримала його в сусідньому кафе — він замовляв там алкогольний напій і розмахував пістолетом, як стверджує один зі свідків.

За словами правоохоронців, пʼятеро людей загинули, ще семеро — у лікарні з пораненнями різного ступеня. Четверо людей у критичному стані.

За даними медіа, нападник — колишній співробітник військової поліції у відставці 1973 року народження. Він убив свою матір, ще кількох мешканців будинку та працівника. Дані щодо його матері ще уточнюють. Мотиви нападу наразі невідомі.

На інцидент зреагував премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович. «Висловлюємо співчуття сімʼям загиблих та сподіваємось на одужання поранених. Я очікую, що компетентні органи встановлять усі обставини жахливого злочину», — написав він у соцмережі X.