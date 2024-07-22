Телескоп «Хаббл» зробив детальне фото спіральної галактики за 100 млн світлових років від Землі

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ESA / Hubble / NASA

Космічний телескоп «Хаббл» зробив детальне зображення спіральної галактики NGC 3430, розташованої на відстані 100 мільйонів світлових років від Землі в сузірʼї Малого Лева.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

Навколо галактики NGC 3430 є кілька відносно близьких галактик, з однією з них гравітаційна взаємодія спричинила утворення деяких зірок у NGC 3430.

ESA / Hubble / NASA

Галактика NGC 3430 — це чудовий приклад галактичної спіралі. Можливо, це стало причиною того, чому вона стала частиною зразка, що його американський астроном Едвін Хаббл використовував для визначення своєї класифікації галактик.

NGC 3430 відноситься до типу спіральної галактики без центральної смуги з відкритими, чітко окресленими рукавами. У неї є три рукави, а ще велика кількість космічного газу та темного пилу між рукавами.