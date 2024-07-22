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Google та Jigsaw запустили ініціативу з медіаграмотності. Марічка Падалко, Влад Лефльор та Саша Гонтар розказують на пальцях, як визначити маніпуляцію

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Компанія Google спільно з Jigsaw запустили в Україні ініціативу з медіаграмотності — вона має допомогти боротися з дезінформацію та навчити розпізнавати маніпуляції в соцмережах.

Ініціатива використовує підхід під назвою «пребанкінг» (prebunking — дослівно «попереднє розвінчування») — це комунікаційна стратегія, яка має допомогти людям розпізнавати та протистояти маніпулятивному контенту. Ініціативу реалізують у співпраці з Moonshot та авторитетними українськими організаціями, зокрема Центром протидії дезінформації, Vox Ukraine, StopFake, «Детектор Медіа», «Суспільне» та BBC Media Action.

Ось найпоширеніші техніки маніпуляції, які зараз використовують в Україні:

Щоб зрозуміти, як на практиці працюють техніки маніпуляції, подивіться ці відео. Телеведуча Марічка Падалко, артист Влад Лефльор та YouTube-ведуча Саша Гонтар разом зі своїми родичами зображують типові сімейні діалоги, які ілюструють кожну з технік. Це допоможе навчитися розпізнавати маніпуляції та дасть розуміння, як захистити своїх близьких.