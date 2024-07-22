Google та Jigsaw запустили ініціативу з медіаграмотності. Марічка Падалко, Влад Лефльор та Саша Гонтар розказують на пальцях, як визначити маніпуляцію

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Компанія Google спільно з Jigsaw запустили в Україні ініціативу з медіаграмотності — вона має допомогти боротися з дезінформацію та навчити розпізнавати маніпуляції в соцмережах.

Ініціатива використовує підхід під назвою «пребанкінг» (prebunking — дослівно «попереднє розвінчування») — це комунікаційна стратегія, яка має допомогти людям розпізнавати та протистояти маніпулятивному контенту. Ініціативу реалізують у співпраці з Moonshot та авторитетними українськими організаціями, зокрема Центром протидії дезінформації, Vox Ukraine, StopFake, «Детектор Медіа», «Суспільне» та BBC Media Action.

Ось найпоширеніші техніки маніпуляції, які зараз використовують в Україні:

Астротурфінг — тактика, яка створює видимість суспільних рухів через скоординовану, неавтентичну поведінку. Щоб досягти мети, часто використовують ботів або фейкові акаунти у соціальних мережах. Результат такої тактики — цілеспрямоване переслідування або штучне пригнічення чи посилення конкретного контенту.

— тактика, яка створює видимість суспільних рухів через скоординовану, неавтентичну поведінку. Щоб досягти мети, часто використовують ботів або фейкові акаунти у соціальних мережах. Результат такої тактики — цілеспрямоване переслідування або штучне пригнічення чи посилення конкретного контенту. Емоційна маніпуляція — це коли зумисно провокують сильні емоції: сум, безнадію, обурення та виснаження, щоб не дати людині критично мислити. В українському контексті таку тактику використовують, щоб посилити психологічне виснаження, спричинене війною.

— це коли зумисно провокують сильні емоції: сум, безнадію, обурення та виснаження, щоб не дати людині критично мислити. В українському контексті таку тактику використовують, щоб посилити психологічне виснаження, спричинене війною. Підміна контексту — практика, коли з оригінального контексту вилучають інформацію, щоб створити хибний або оманливий наративи. В Україні сфабриковані або маніпулятивні новинні історії поширюють плутанину щодо того, яка інформація або новинні ресурси заслуговують на довіру.

Щоб зрозуміти, як на практиці працюють техніки маніпуляції, подивіться ці відео. Телеведуча Марічка Падалко, артист Влад Лефльор та YouTube-ведуча Саша Гонтар разом зі своїми родичами зображують типові сімейні діалоги, які ілюструють кожну з технік. Це допоможе навчитися розпізнавати маніпуляції та дасть розуміння, як захистити своїх близьких.