У Барселоні підвищать податок для пасажирів круїзних лайнерів, щоб зменшити потік туристів

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У Барселоні підвищать податок для пасажирів круїзних лайнерів, якщо вони завітали в місто менше ніж на 12 годин. Так влада хоче боротися із надмірним туризмом.

Про це заявив мер Барселони Хауме Колбоні, пише Reuters.

Зараз туристи, які зупиняються в Барселоні під час круїзу, платять €7 на день. Колбоні не уточнює, на скільки податок підвищать, однак каже, що «суттєво».

«Якщо під час круїзу туристи зупиняються менше ніж на 12 годин, у Барселоні стає тісно, а громадський простір використовується без жодної користі для міста. Ми хочемо мати туризм, який поважатиме нас», — каже мер Барселони.

Колбоні вважає, що саме за податки від туристів мають оплачуватися деякі місцеві проєкти, такі як встановлення кондиціонерів у школах. Однак цю ідею ще потрібно узгодити з урядом.

В Іспанії активно борються з надмірним туризмом. У червні Барселона заборонила короткострокову оренду квартир для туристів через стрімке зростання вартості житла для місцевих. А з минулого року на пляжах Майорки активісти розмістили знаки, які попереджають англійською мовою, що нібито «пляж закрито». Водночас там є уточнення каталонською — «небезпеки немає, пляж відкритий».