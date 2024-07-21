Суд у Бангладеш скасував квоти на державні посади, які спричинили протести. У заворушеннях загинули 114 людей

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Верховний суд Бангладеш скасував більшість квот на державні посади, які стали причиною масових протестів і заворушень у країні. Під час сутичок загинули щонайменше 114 людей.

Про це пише Reuters.

Верховний суд відхилив постанову суду нижчої інстанції, який у червні постановив, що 56% державних посад розподілятимуться за квотою — перевагу надавали родичам ветеранів війни за незалежність Бангладеш від Пакистану 1971 року.

Тепер згідно з ухваленим рішенням 93% державних робочих місць будуть відкриті для кандидатів на підставі їхніх заслуг, а не за квотами. За членами сімей ветеранів війни за незалежність закріпили 5% державних робочих місць, а 2% — для представників етнічних меншин або людей з інвалідністю.

Чому почалися протести

Протести почалися 1 липня в Даккському університеті — найстарішому університеті Бангладеш. Згодом вони поширилися на інші кампуси та міста по всій країні, мітингувальники майже щодня виходили на вулиці, блокували залізниці й дороги.

Протести спалахнули через урядову систему квот, яка резервувала понад половину посад на державній службі за певними групами населення. Зокрема, більшість робочих місць зарезервували за родичами ветеранів війни за незалежність Бангладеш від Пакистану 1971 року — багато представників сучасної політичної еліти країни є нащадками цього покоління. Також квоти виділяли жінкам, представникам етнічних меншин і людям з інвалідністю.

У 2018 році уряд Бангладеш скасував систему квот. Але в червні 2024 року суд вирішив поновити її, надавши перевагу нащадкам борців за незалежність країни.

У Бангладеш дуже високий рівень безробіття, особливо серед молоді — у країні з населенням 170 мільйонів людей понад 30 мільйонів не мають роботи і не навчаються. Тож студенти вийшли на масові протести.

Сутички між протестувальниками та Бангладеською лігою Чатра. Getty Images

З 18 липня в Бангладеш перестав працювати інтернет, через що 170-мільйонна країна опинилася відрізаною від зовнішнього світу. Через масові протести влада ввела комендантську годину, яку поки не скасували.

Генпрокурор Бангладеш заявив Reuters, що влада знайде винних у насильстві та вживе проти них суворих заходів.

«Студенти чітко заявили, що вони жодним чином не причетні до насильства і підпалів, які відбуваються в Бангладеш із понеділка [15 липня]», — сказав Амін Уддін журналістам. Він сподівається, що після рішення суду в Бангладеш «відновиться нормальне життя», а «люди з прихованими мотивами» перестануть підбурювати жителів.

Однак організатори протестів заявили, що рішення Верховного суду не означає закінчення протестів, хоч і вітають його. Тепер багато хто закликає до відставки прем’єр-міністра Шейх Хасіни.