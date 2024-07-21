Знесення садиби Зеленських: прокуратура відкрила кримінальне провадження

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Шевченківська окружна прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження за знесення садиби Зеленських попри її арешт.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Там зазначають, що в січні 2024 року на будівлю по вулиці Кониського 22 наклали арешт із забороною користування, розпорядження і відчуження в межах кримінального провадження про навмисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження обʼєктів культурної спадщини (ч. 2 ст. 298 КК України).

Прокурори клопотали про накладення арешту, оскільки ця ділянка входить до меж історичного ареалу столиці. На будівництво там потрібен дозвіл Міністерства культури та інформаційної політики України.

І попри це, там тривалий час проводилось капітальне будівництво, яке уможливило руйнування історичного обʼєкта — будівельні роботи проводились без дозволу Мінкультури. Відтак через арешт будівлі усі роботи мали зупинити.

Однак 19 липня, попри арешт, невідомі із застосуванням важкої будівельної техніки зруйнували будинок, порушуючи всі обмежувальні вимоги.

Їхні дії кваліфікували як знищення майна, на яке наклали арешт (ч. 1 ст. 388 КК України). Також розслідують факт проведення будівельних робіт всупереч накладеній забороні — це кваліфікують як самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 3 ст. 197-1 КК України).

Зараз уже встановили місцезнаходження техніки, за допомогою якої зносили будівлю. Там уже провели невідкладний обшук і вилучили цю техніку. До суду подали клопотання про її арешт.

Що передувало

Ввечері 19 липня в Києві несанкціоновано знесли історичну будівлю — садибу Зеленських, збудовану в 1890 році. Про знесення будівлі першим повідомив Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Садиба розміщувалася за адресою вул. Кониського, 22. У департаменті ситуацію назвали «зухвалим та цинічним самоуправством».

У відомстві також зазначили, що лише за два дні до знесення громадська організація «Спадщина Київ» подала до департаменту пакет документації щодо присвоєння будівлі статусу памʼятки. Цей крок був частиною плану дій для реалізації петиції № 12870 «Зберегти історичну садибу Зеленських», яку підтримав мер.

Поліція Києва 20 липня повідомила, що встановлює обставини знесення історичної будівлі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України — знищення обʼєктів культурної спадщини. Максимальне покарання — увʼязнення до трьох років.

ГО «Спадщина Київ» заявила, що садибу знесло ТОВ «Тургенєв Білд», а на активістів, які намагались їм завадити, напали невідомі чоловіки.

За даними активістів, на місці історичної памʼятки тепер мають збудувати ЖК «Тургенєв».

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20 липня Мінкультури заявило, що не надавало жодних дозволів на знесення в Києві садиби Зеленських ХІХ століття.

У відомстві наголосили, що наразі цей будинок не має юридичного статусу пам’ятки чи «щойно виявленого об’єкта культурної спадщини», як це передбачено пам’яткоохоронним законодавством. Водночас цей будинок розташований в історичному ареалі міста і визнаний значною історичною будівлею. Такий статус повинен був захистити будинок від зносу, адже діяльність в історичних ареалах регулюється не лише законом «Про охорону культурної спадщини», а й, зокрема, державними будівельними нормами і правилами «Планування та забудова територій». Ці норми передбачають, що в межах історичних ареалів забороняється знесення цінної історичної забудови.

Через знесення будівлі 20 липня близько тисячі киян вийшли на мітинг перед КМДА.

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Що відомо про садибу Зеленських

Садибу Зеленських, вона ж садиба Малініна, збудували в 1890 році. Спочатку вона була деревʼяна, а згодом її обклали цеглою.

Будівлю звели на замовлення купця Василя Малініна, і він володів садибою щонайменше 20 років. Відомою вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 рік тут мешкала сім’я заможних міщан Зеленських.

З 2018 року будівлю поступово демонтували, пише Liga.net. Активісти вважають, що демонтаж будівлі пов’язаний із ЖК «Тургенєв», який збудовано прямо за садибою. На їхню думку, забудовник хоче звести на місці садиби другу чергу ЖК.

Забудовник Віктор Бесага у 2022 році підтверджував Liga.net інформацію про другу чергу ЖК, але тоді ці плани призупинили, оскільки Мінкультури перевіряло історичну цінність будівлі. Бесага заявляв, що садиба — не історична пам’ятка, оскільки «у 2007 році цей будинок знесли і збудували з нуля».

Активіст Дмитро Перов за кілька днів до знесення писав, що у квітні 2024 року ТОВ «Тургенєв Білд» замовило «наукове» дослідження, згідно з яким будинок не може набути статусу памʼятки, бо свого часу був збудований на замовлення професора російської філології Малініна.