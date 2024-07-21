Українська ППО вночі збила 35 з 39 ударних дронів

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Getty Images / «Бабель»

Українська протиповітряна оборона вночі збила 35 з 39 ударних дронів Shahed.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

У ніч на 21 липня армія РФ запустила по Україні 39 ударних дронів Shahed із Курська та Приморсько-Ахтарська, що в Росії, а також із Криму.

Крім того, росіяни атакували Україну трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області РФ та Криму, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області.

Протиповітряна оборона України збила 35 ударних дронів Shahed – 131/136, а завдяки радіопротидії керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей.

Протиповітряна оборона працювала у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській і Черкаській областях.