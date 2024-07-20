У Білорусі засудили до страти працівника німецького Червоного Хреста. Його звинуватили в «тероризмі» та «найманстві»

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Мінський обласний суд Білорусі засудив до страти 30-річного громадянина Німеччини Ріко Крігера. Його визнали винним в організації терористичного акту.

Про це пише правозахисника організація «Вясна».

Суд над Крігером пройшов ще 24 червня, але про його рішення правозахисники дізнались лише зараз. Його звинувачували одразу за 6 статтями:

найманство;

агентурна діяльність;

терористичний акт;

створення екстремістського формування;

умисне приведення в непридатність транспортного засобу чи засобу зв’язку;

незаконні дії щодо вогнепальної зброї, бойових припасів і вибухових речовин.

За даними «Вясни», німця визнали винним у вчиненні вибуху для «впливу на прийняття рішень органами влади, залякування населення, дестабілізації громадського порядку». Про який саме вибух йдеться, невідомо.

Правозахисникам стало відомо, що справа Крігера стосується білоруського полку імені Кастуся Калиновського, який воює на боці України проти Росії, а саме — структурного підрозділу батальйону Western.

Крігер перебуває під вартою з листопада 2023 року. Частина суду над ним проходила в закритому режимі. Це був перший у Білорусі суд за «найманство».

В МЗС Білорусі повідомили, що тримають контакт з німецькою стороною щодо засудженого Крігера й проводять консультації на рівні закордонних відомств обох країн.

За даними «Вясни», Крігер народився в Берліні й працював фельдшером у німецькому Червоному Хресті. Також відомо, що він раніше працював офіцером спеціальної служби безпеки у відділенні Держдепартаменту США в Берліні.