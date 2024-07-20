У Бангладеш на масштабних протестах загинула сотня людей, по всій країні ввели комендантську годину

Новини

Getty Images

З початку липня у Бангладеш тривають масштабні мітинги через економічні проблеми. Під час зіткнень між студентами-протестувальниками та поліцією загинули вже 110 людей, по всій країні ввели комендантську годину.

Про це пишуть AP, CNN, Al Jazera, BBC та Reuters.

Чому почалися протести

Протести почалися 1 липня в Даккському університеті — найстарішому університеті Бангладеш. Згодом вони поширилися на інші кампуси та міста по всій країні, мітингувальники майже щодня виходили на вулиці, блокували залізниці й дороги.

Основна причина протестів — урядова система квот, яка резервує понад половину посад на державній службі за певними групами населення. Зокрема, близько 30% цих робочих місць зарезервовані за родичами ветеранів війни за незалежність Бангладеш від Пакистану 1971 року. Багато представників сучасної політичної еліти країни є нащадками цього покоління.

Водночас у Бангладеш дуже високий рівень безробіття, особливо серед молоді. У країні з населенням 170 мільйонів людей понад 30 мільйонів не мають роботи і не навчаються.

Протестувальники заявляють, що система квот є дискримінаційною і надає перевагу прихильникам правлячої партії «Авамі Ліг» премʼєрки країни Шейх Хасіни Вазед. Вони вимагають, щоб прийом на роботу здійснювався на основі заслуг, а не квот.

Загострення сутичок

15 липня члени Бангладеської ліги Чатра — студентського крила правлячої партії «Авамі Ліг» — напали на студентів-протестувальників у кампусі Даккського університету.

Сутички між протестувальниками та Бангладеською лігою Чатра. Getty Images

Відтоді сутички між силами безпеки, протестувальниками та прихильниками уряду загострилися, а влада Бангладеш розгорнула свій воєнізований батальйон швидкого реагування, який потрапив під санкції США у 2021 році, після «поширених звинувачень у серйозних порушеннях прав людини».

Поліція застосовує сльозогінний газ, гумові кулі та шумові гранати проти демонстрантів. У країні також майже повністю вимкнули інтернет і мобільний звʼязок в спробах придушити протести.

Кілька телеканалів новин також припинили ефір, не працювали сайти більшості місцевих газет. Тим часом деякі ключові урядові вебсайти, включаючи центральний Бангладеш Банк і офіс премʼєр-міністра, були атаковані хакерами.

Ввечері 18 липня кілька тисяч протестувальників штурмували державну телерадіокомпанію BTV, псуючи меблі, розбиваючи вікна та ліхтарі, а також підпалюючи частину будівлі.

Місцеві ЗМІ також повідомили, що близько 800 увʼязнених втекли з вʼязниці в Нарсінгді, районі на північ від столиці, після того, як протестувальники у пʼятницю увірвалися в установу і підпалили її.

20 липня на всій території Бангладеш запровадили національну комендантську годину та розгорнули війська.

Медіа пишуть, що в результаті протестів загинули щонайменше 110 людей.