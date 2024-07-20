У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП — пʼятеро людей у важкому стані

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Рано-вранці 20 липня в Польщі неподалік кордону з Німеччиною перекинувся автобус з українцями — він врізався в машину дорожньої служби.

Про це пише польське видання RMF FM.

В автобусі перебували девʼять громадян України, зокрема четверо дітей віком 2, 3, 4 та 15 років. Усі люди потрапили до лікарні, стан пʼятьох оцінюють як важкий.

ДТП сталася на автомагістралі А2, що йде від Познані до німецького міста Франкфурт, у районі розвʼязки міст Тожимом та Йорданово.

Причини аварії зʼясовуватиме поліція. Уже відомо, що водій був тверезий.