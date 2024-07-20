Меру одного з міст Одещини повідомили про підозру за спробу заволодіти базою відпочинку

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Офіс генерального прокурора

Правоохоронці з Нацполіції та СБУ ліквідували діяльність групи вимагачів на чолі з мером одного з міст Одещини — ті намагалися заволодіти базою відпочинку.

Про це пишуть пресслужби Нацполіції, СБУ й Офісу генпрокурора.

Там не розкривають особистості мера, але на фото, опублікованому Офісом генпрокурора, видно, що в кабінеті затриманого висить герб Білгорода-Дністровського. Його міський голова — Віталій Граждан.

Офіс генерального прокурора

Слідство встановило, що мер та його спільники обманом вмовили власницю бази відпочинку на морському узбережжі передати комплекс у власність підконтрольного їм товариства. Після цього жінка отримала 50% корпоративних прав на обʼєкт, а інші 50% — підконтрольна меру людина.

Згодом жінку усунули від управління базою, вона перестала отримувати доходи, а новий співвласник почав шукати покупців на комплекс. Коли такий знайшовся, учасники угруповання зустрілися з жінкою, погрожували їй та попередили, що якщо та відмовиться передати решту корпоративних прав на обʼєкт, її обіллють кислотою.

Щоб успішно реалізувати схему, як пишуть у поліції, мер підібрав знайомого адвоката, підконтрольних реєстраторів і нотаріусів. Їм висунули вимогу — переоформити базу відпочинку на потенційних покупців.

СБУ

Мера як очільника злочинного угруповання затримали на гарячому — коли він брав $30 тисяч завдатку від покупців турбази. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК. Наразі меру обирають запобіжний захід.