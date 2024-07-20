Генштаб: Росія втратила 990 військових та один літак протягом доби

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Генеральний штаб Збройних сил України в щоденній статистиці інформував, що за минулу добу, 19 липня, російська армія втратила орієнтовно 990 військовослужбовців (вбиті та поранені), сім танків, 15 бронемашин і 22 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, один літак, 34 дрони різних типів, 59 одиниць автотехніки та 14 одиниць спецтехніки.

Загальні втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Щодо літака, то йдеться про російський штурмовик Су-25, який збили бійці 110 механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Донеччині. Орієнтовна вартість Су-25 «Грач» — $11 мільйонів.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.