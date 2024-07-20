За ніч Сили ППО знищили 13 повітряних цілей

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Сили Протиповітряної оборони протягом ночі знищили 12 ударних дронів Shahed і один безпілотник невстановленого типу.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

У ніч на 20 липня російські військові завдали удару трьома балістичними ракетами наземного базування «Іскандер-М», однією крилатою ракетою «Іскандер-К», шістьма ударними БпЛА типу Shahed і одним БпЛА невстановленого типу.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

Росіяни атакували Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину. Відбивали повітряний напад підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, Зенітних ракетних військ і радіоелектронної боротьби Повітряних сил.

На Полтавщині є влучання в Полтавському районі. У Миргородському районі пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив голова ОВА Філіп Пронін.