Дипломата-перебіжчика з КНДР призначили віце-міністром у Південній Кореї — він перший, кому це вдалося

Новини

Колишнього північнокорейського дипломата-перебіжчика Те Йонг-хо призначили керівником президентської консультативної ради з питань обʼєднання Кореї. Це робить його найбільш високопоставленим перебіжчиком серед тисяч тих, хто переселився на Південь — і першим, хто отримав посаду віце-міністра.

Про це пише ВВС.

Те був заступником посла КНДР у Великій Британії до того, як втік до Південної Кореї у 2016 році. За це в КНДР його називали «покидьком» і звинуватили в розтраті державних коштів та розбещенні дітей. Він став першим перебіжчиком, який отримав місце в Національній асамблеї Південної Кореї 2020 року.

Він не зміг отримати другий термін на парламентських виборах у квітні, але на новій посаді консультуватиме офіс президента Південної Кореї Юн Сок Йоля з питань мирного обʼєднання Кореї.

Тхе народився в Пхеньяні в 1962 році. У дипломатії він майже 30 років — і працював під керівництвом трьох поколінь правлячої династії Кім. Він казав, що покинув Північну Корею, тому що не хотів, щоб його діти жили «жалюгідно». Він неодноразово висловлював огиду до режиму Кім Чен Ина та захоплювався демократією в Південній Кореї. У 2016 році, під час дипломатичної служби в Лондоні, він втік до Південної Кореї разом із родиною.