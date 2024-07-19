Росіяни вдарили по житловому району Миколаєва. Щонайменше троє загинули, серед них — дитина
- Автор:
- Оля Березюк
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Російські війська ввечері 19 липня атакували житловий район Миколаєва, є загиблі серед цивільних.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Станом на 18:11 відомо про трьох загиблих внаслідок атаки, серед них — дитина.
Наразі ніяких подробиць про атаку нема, але перед ударом Повітряні сили повідомляли про пуск з тактичної авіації.
Оновлено о 18:38. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влучання було в дитячий майданчик поблизу будинку. Станом на цей час відомо про пʼятьох поранених людей.