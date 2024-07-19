ВАКС арештував одного з фігурантів справи про легалізацію рекордного хабаря Насірову
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Одного з підозрюваних у справі щодо рекордного хабаря ексголові Державної фіскальної служби Роману Насірову відправили під арешт.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Підозрюваний повинен був протягом 5 днів з моменту проголошення попереднього рішення внести 200 мільйонів гривень застави. Однак кошти так і не надійшли.
Через це прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про суворіший запобіжний захід, а саме тримання під вартою на 60 днів з альтернативою 200 мільйонів гривень застави.
Суд погодився задовольнив клопотання у повному обсязі.
- 17 жовтня 2022 року НАБУ і САП викрили ексголову ДФС Романа Насірова на отриманні від власника агрохолдингу рекордного хабаря — $5,5 мільйона і понад €21 мільйон. 2 лютого 2023 року розслідування в цій справі завершили та передали до суду.
- Розслідування за підозрою власника агрохолдингу завершили у квітні 2023 року. У лютому 2024 року обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду.
- У червні НАБУ викрило схему легалізації понад €21 мільйона, який пропонували Насірову.