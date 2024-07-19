ВАКС арештував одного з фігурантів справи про легалізацію рекордного хабаря Насірову

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Одного з підозрюваних у справі щодо рекордного хабаря ексголові Державної фіскальної служби Роману Насірову відправили під арешт.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Підозрюваний повинен був протягом 5 днів з моменту проголошення попереднього рішення внести 200 мільйонів гривень застави. Однак кошти так і не надійшли.

Через це прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про суворіший запобіжний захід, а саме тримання під вартою на 60 днів з альтернативою 200 мільйонів гривень застави.

Суд погодився задовольнив клопотання у повному обсязі.