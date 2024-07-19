Україна і Велика Британія підписали кредитну угоду на £2 мільярди. Кошти підуть на посилення української обороноздатності

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Міністри оборони України та Великої Британії Рустем Умєров і Джон Гілі підписали угоду щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку українських оборонних спроможностей. Домовленість забезпечує фінансову підтримку для закупівлі сучасного озброєння, військової техніки та інших засобів оборони за стандартами НАТО.

Про це повідомили в Офісі президента, йдеться про кредитну угоду на £2 мільярди (107,2 млрд грн).

Документ дозволить країнам започаткувати спільні оборонні проєкти. Ідеться, зокрема, про постачання й налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки, боєприпасів.

Угода передбачає, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на ці £2 мільярди. Ця сума не остаточна й може бути більшою в майбутньому, зазначили в Офісі президента.

Завдяки цьому до 2026 року Сили оборони України, зокрема, вдасться забезпечити системами протиповітряної оборони та засобами радіолокації та ураження, отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок і бронетехніки західного зразка.

Оскільки Україні необхідно швидко розвивати свої спроможності, а оборонні проєкти дуже дорогі, Київ поки що не може їх профінансувати з державного бюджету. Кредит надається на 15 років з можливістю продовження та вигідною відсотковою ставкою.

«Ця угода знизить навантаження на державний бюджет і дозволить в короткостроковій перспективі отримати необхідне озброєння для захисту нашої держави, перш за все — у сфері протиповітряної оборони», — зазначив Рустем Умєров.

Спільна комісія британського й українського урядів контролюватиме, щоб кошти використовували за призначенням, зазначили в Міністерстві оборони України.