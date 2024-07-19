Правоохоронці вручили підозри 30 службовцям за розкрадання 138 мільйонів гривень на армію

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Правоохоронці провели масштабну спецоперацію, щоб викрити організаторів та учасників схем розкрадання 138 мільйонів гривень, виділених з бюджету на потреби ЗСУ. Підозри отримали 30 службовців.

Про це пише Офіс генпрокурора.

Причетними виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів, а також представники комерційних структур майже в усіх регіонах України.

З-поміж усіх підозрюваних 15 були у складі організованих злочинних груп. Зокрема, три начальники квартирно-експлуатаційних управлінь у Харкові, на Миколаївщині та Дніпропетровщині, сім начальників квартирно-експлуатаційних відділів у Кропивницькому, Чернігові, Львові, на Прикарпатті, Житомирщині, Волині та Луганщині.

Службовцям інкримінують розтрату та привласнення грошей під час закупівель за завищеними цінами паливної деревини, електроенергії, природного газу, меблів, проведення будівельних робіт для армії, а також зловживання службовим становищем, недбале ставлення до військової служби, створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній.

Одного з фігурантів, начальника регіонального КЕВ квартирно-експлуатаційного підрозділу, підозрюють у тому, що він незаконно купив комерційне майно, земельні ділянки та інше на 11,7 мільйона гривень і оформив це на довірену особу.

Під час слідства правоохоронці провели понад 70 обшуків. Над справою працюють Державне бюро розслідувань, Служба безпеки України, Національна поліція України, Департамент стратегічних розслідувань, Бюро економічної безпеки.