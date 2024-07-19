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ЄС виділив €100 мільйонів гранту для «Укренерго» на відновлення і захист обʼєктів

Автор:
Костя Андрейковець
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Європейський Союз виділив компанії «Укренерго» €100 мільйонів грантових коштів на відновлення і захист енергетичних обʼєктів.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

«Грантову угоду на €100 мільйонів учора в Києві підписали голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький та голова представництва німецького державного банку розвитку KfW Bankengruppe в Україні Лоренц Гесснер», — йдеться в повідомленні.

Кошти спеціальної бюджетної програми ЄС Ukraine Investment Facility підуть на такі проєкти:

Від початку повномасштабного вторгнення Росії «Укренерго» залучило понад €1,5 мільярда міжнародної допомоги на енергетику. Зокрема, ​​Німецький банк розвитку KfW кілька разів виділяв на це кошти.