ЄС виділив €100 мільйонів гранту для «Укренерго» на відновлення і захист обʼєктів

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Європейський Союз виділив компанії «Укренерго» €100 мільйонів грантових коштів на відновлення і захист енергетичних обʼєктів.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

«Грантову угоду на €100 мільйонів учора в Києві підписали голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький та голова представництва німецького державного банку розвитку KfW Bankengruppe в Україні Лоренц Гесснер», — йдеться в повідомленні.

Кошти спеціальної бюджетної програми ЄС Ukraine Investment Facility підуть на такі проєкти:

модернізація високовольтних підстанцій в західних регіонах України, розбудова міждержавних інтерконекторів, які зʼєднують Україну з енергосистемою континентальної Європи;

ремонт і відновлення зруйнованого або пошкодженого обстрілами обладнання, а також закупівля і поставка нового;

посилення фізичного захисту підстанцій «Укренерго».

Від початку повномасштабного вторгнення Росії «Укренерго» залучило понад €1,5 мільярда міжнародної допомоги на енергетику. Зокрема, ​​Німецький банк розвитку KfW кілька разів виділяв на це кошти.