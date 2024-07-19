Війська Росії масовано обстріляли Херсонщину. Є загиблі та поранені

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Російські війська масовано обстріляли з реактивних систем залпового вогню селище Білозерка, що в Херсонській області.

Голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про двох загиблих і пʼятьох травмованих.

У власній оселі загинула 72-річна жінка, а тіло ще однієї загиблої дістали з-під завалів. Поранені 43-річний чоловік, 69-річна медпрацівниця, місцеві жителі 52 і 39 років, а також 26-річна фельдшерка, яка постраждала від російського безпілотника, коли допомагала потерпілим.

Обстрілом зруйновані та пошкодженні понад 60 цивільних будівель.

Херсонська обласна адміністрація також повідомляє про обстріл селища Антонівка (там постраждав 59-річний чоловік) і міста Херсон, де безпілотник росіян атакував бригаду медиків. Він поцілив у службову автівку. У 32-річної фельдшерки та 63-річного водія контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.