У Львові поліція затримала паліїв військових автомобілів. Їх завербувала Росія через Telegram

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У Львові поліція затримала паліїв авто військових. Їх завербувала Росія через Telegram.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

У подальшому в російських медіа такі підпали видавали як самовільну ініціативу українців проти мобілізації.

Тепер хлопцям віком 17 і 18 років загрожує за це до восьми років увʼязнення.

Це вже не перший випадок підпалу українцями військових автомобілів. Лише три дні тому, 16 липня, за це затримали 22-річного чоловіка в Рівному.

Шукаючи легкого підробітку, чоловік в одному з російських чат-ботів знайшов пропозицію за винагороду підпалити авто військового ЗСУ. За це йому пообіцяли кілька тисяч доларів, однак невідомо, чи отримав він гроші.

Далі відео з підпалом цих авто мали поширити російські медіа і повідомити, що це нібито незадоволені українці підпалюють автомобілі працівників військкоматів, виступаючи так проти мобілізації. Затриманий провину визнав і каже, що не знав, що виконує замовлення Росії.