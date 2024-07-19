Як можуть наземні дрони допомогти ЗСУ у війні. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 18 липня

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«Бабель»

Про розвиток в Україні напрямку наземних військових безпілотників пише Foreign Policy. Про те, що наземні безпілотні системи стануть новим фактором, який змінить ситуацію на полі бою протягом наступних 12 місяців, ще минулого тижня заявив під час саміту НАТО міністр стратегічних галузей української промисловості Олександр Камишін. Видання ж додало контексту й коментарів як українців, так і іноземних експертів.

Головна мета застосування наземних дронів ― збереження життів військових, що особливо актуально в умовах кількісної переваги росіян у живій силі. «Нам важливо, щоб наші люди були настільки далеко від лінії фронту, наскільки це можливо», ― сказав Камишін. Схоже бажання мають і багато інших країн. Зокрема, європейські члени НАТО, де виникне брак армійського персоналу в разі масштабного конфлікту, скажімо, з Росією. У США, за словами колишнього керівника Генеральних штабів армії Марка Міллі, за 10―15 років третину війська становитимуть дрони.

Наземні безпілотники мають кілька мінусів. Перший ― вони втрачають ефективність, щойно знешкоджують їхні сенсори. Другий ― вони повільні, бійці-люди у військових операціях рухаються швидше. Але якщо цим слабким місцям дадуть раду ― можливості з наземними дронами відкриються надзвичайні, пише видання. Наприклад, вони можуть брати на себе вогонь з тих ворожих точок, які не вдалося виявити й знешкодити дистанційно. Уявімо, що наземні війська змогли прорвати оборону противника і просуваються вперед, наводить приклад FP військовий експерт Джек Ветлінг із британського Королівського інституту обʼєднаних сил (RUSI). З ворожого боку є кілька вогневих точок, які досі залишаються непоміченими. Якщо перед танками пустити наземні дрони ― вони стануть ціллю, і або самі знешкодять ці вогневі точки, або зроблять їх видимими для інших видів зброї. Таким чином, танки лишаться в безпеці й зможуть виконувати завдання далі.

Україна навряд чи зможе перевершити Росію за кількісними показниками виробництва, стверджує український дипломат із диппредставництва у Вашингтоні Влад Музилов. Тому ЗСУ орієнтуються на якість і технологічність дронів. Попри це, незакрита потреба у військових-людях усе ще велика, пише видання. Західні експерти вже висловлюють думку, що для успішного контрнаступу наступного року варто розширити мобілізацію й на 18―24-річних, пише видання. А також зробити довшою підготовку, щоб новобранці воювали ефективніше.

Окреме завдання ― взаємодія між собою операторів різних видів дронів і підрозділів безпілотників. «Якщо торік головним завданням для нас було виробити достатню кількість безпілотників, то зараз це навчання людей, інтеграція [різних типів безпілотників у бойові групи] та координація дій військових», ― каже Камишін.

Це лише частина огляду. Резюме інших найцікавіших матеріалів про російсько-українську війну доступне для всіх, хто підтримує нас на Patreon!