Лідер Вʼєтнаму відходить від справ через здоровʼя. Це може стати завершенням його 14-річного перебування при владі

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Голова Комуністичної партії Вʼєтнаму Нгуєн Фу Чонг відійшов від обовʼязків через поганий стан здоровʼя. Це може означати кінець його 14-річного перебування при владі.

Про це пише The Washington Post.

80-річний Чонг вже кілька років страждає від поганого самопочуття. У четвер партійні чиновники заявили, що він відмовляється від своїх обовʼязків, щоб зосередитися на лікуванні.

Відхід Чонга залишає вакуум влади і відкриває рідкісне вікно політичної невизначеності у Вʼєтнамі — одній з небагатьох комуністичних диктатур, що залишилися у світі, яка зазвичай сама організовує передачу влади.

То Лам, багаторічний міністр громадської безпеки Вʼєтнаму, який нещодавно був призначений президентом, розглядається як імовірний кандидат на заміну Чонга на посаді секретаря партії, найбільш впливової посади у вʼєтнамській системі. У четвер лідери Політбюро оголосили, що Лам тимчасово виконуватиме обовʼязки Чонга.

Чонг очолював Вʼєтнам у період драматичних перетворень. Широко відомий як прихильник жорсткої партійної лінії, він відкрив країну для інвестицій та економічного співробітництва з іноземними державами, водночас посиливши контроль партії над внутрішньою нестабільністю та критикою.