В Італії журналістку зобовʼязали заплатити €5 тисяч штрафу — вона висміяла зріст премʼєра Мелоні

Новини

Пресслужба Офісу президента України

В Італії суд зобовʼязав журналістку Джулію Кортезе заплатити €5 тисяч штрафу італійському премʼєру Джорджі Мелоні за висміювання її зросту в соціальних мережах.

Про це пише Reuters.

У 2021 році — за рік до того, як Мелоні стала премʼєр-міністром Італії — Кортезе написала пост у соцмережі Х (колишній Twitter). Вона опублікувала фото Джорджі Мелоні, додавши портрет італійського диктатора Беніто Муссоліні на фон. Тоді Кортезе написала: «Ти не лякаєш мене, Джорджо Мелоні. Зрештою, твій зріст лише 1,2 метра. Я навіть не можу тебе побачити».

Зріст Джорджи Мелоні, за інформацією з відкритих джерел, приблизно 158—163 см. Згодом Мелоні подала до суду, а той визнав Кортезе винною за підписи до посту, оскільки вони «образливі».

Суд зобовʼязав Кортезе сплатити Мелоні €5 000, а також призначив €1 200 відстроченого штрафу — тобто його можуть скасувати, якщо журналістка не вчинить іншого правопорушення. Адвокат Мелоні каже, що вона пожертвує будь-яку отриману суму на благодійність. Однак очікують, що журналістка подасть апеляцію.

Після вироку Кортезе написала, що «уряд в Італії має серйозні проблеми щодо свободи вираження поглядів та інакшої журналістської думки».

«Зараз погані часи для незалежних журналістів і лідерів думок. Будемо сподіватися на кращі дні попереду. Ми не здамося!» — заявила Кортезе.