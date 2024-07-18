На Південноукраїнській АЕС згоріли три трансформатори струму. Це погіршило ситуацію зі світлом

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На Південноукраїнській атомній електростанції за три останніх дні згоріли три трансформатори струму, що призвело до відключення від мережі одного з атомних реакторів і двох-трьох ліній в мережі «Укренерго».

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко написав у Facebook, що аварії сталися через аномальну спеку.

«Саме через цю, абсолютно технічну, аварію, лівий берег України — включно з Дніпром, Сумами і далі по переліку — останні два дні вкрай жорстко обмежений в постачанні електрики», — пояснив Харченко.