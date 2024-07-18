На Південноукраїнській АЕС згоріли три трансформатори струму. Це погіршило ситуацію зі світлом
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На Південноукраїнській атомній електростанції за три останніх дні згоріли три трансформатори струму, що призвело до відключення від мережі одного з атомних реакторів і двох-трьох ліній в мережі «Укренерго».
Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко написав у Facebook, що аварії сталися через аномальну спеку.
«Саме через цю, абсолютно технічну, аварію, лівий берег України — включно з Дніпром, Сумами і далі по переліку — останні два дні вкрай жорстко обмежений в постачанні електрики», — пояснив Харченко.
- Сьогодні вранці, 18 червня, «Укренерго» повідомляло про поломку обладнання на двох енергооб’єктах. Через це чотири черги відключень світла одночасно запровадили в Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
- 17 липня «Енергоатом» повідомив, що на одній із АЕС достроково відремонтували один із блоків. Його підключили до енергосистеми, що мало суттєво покращити генерацію і ситуацію зі світлом, але через вищевказані аварії відключень світла стало більше.