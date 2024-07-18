Україна і Чехія підписали безпекову угоду. Що вона передбачає

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Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали безпекову угоду. Вона діятиме 10 років.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Чехія надала Україні військової допомоги на суму близько €400 мільйонів й надаватиме її надалі.

Чехія також вивчатиме варіанти постачання додаткової військової техніки з урахуванням потреб України.

Безпека та оборона

Значну частину угоди присвячено посиленій співпраці у військово-технічній сфері. Передусім ідеться про боєприпаси малого та великого калібрів, можливості виробництва стрілецької зброї та легких озброєнь, а також БпЛА, засобів радіоелектронної боротьби та важкої техніки.

Чехія й надалі допомагатиме Україні в межах своєї ініціативи з постачання артилерійських снарядів калібрів 155 мм та 122 мм за підтримки країн-партнерів. Крім того, Україна та Чехія посилюватимуть на своїх територіях промислові потужності з виробництва боєприпасів, а також створюватимуть спільні підприємства.

Країни продовжать спільну щорічну підготовку близько 4 тисяч українських захисників — цьогоріч і надалі в межах Місії ЄС із військової допомоги Україні (EUMAM).

Економічна стабільність і відбудова

Особливістю співробітництва в невійськовій сфері є партнерство Чехії з Дніпром і Дніпропетровською областю для відновлення, відбудови та сталого розвитку. Чехія також має намір відкрити в Дніпрі дипломатичне представництво для посилення співпраці й допомоги.

Чехія також планує залучити чеський бізнес до відбудови України. Це відбуватиметься через платформу Ділового клубу України.

Країна також хоче посилити співпрацю з Україною у сферах будівництва, охорони здоров’я, транспорту, сільського господарства, машинобудування, оборонної промисловості, кібербезпеки, цифрової трансформації, хімічної промисловості, енергетики тощо. Особливий акцент Чехія робитиме на переході України на «зелену» енергетику.

Підтримка в гуманітарній сфері з боку Чехії передбачає фінансову та матеріальну допомогу для цивільного захисту та постраждалих від війни українців, зокрема внутрішньо переміщених осіб.

Політичне співробітництво, справедливий мир і санкції

Підписанти працюватимуть над досягненням справедливого й тривалого миру на умовах України.

Також обидві країни погоджуються з необхідністю притягнення до відповідальності причетних до злочинів проти України та відшкодування Росією завданих збитків.

Обидві країни працюватимуть над подальшими санкціями проти Росії та над блокуванням шляхів для обходу цих обмежень.

Україна зобовʼязується ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду. Чехія співпрацюватиме з Україною для реалізації реформ, інтеграції останньої до ЄС і НАТО, а також підтримує вступ України до ЄС і НАТО.

Україна обіцяє впроваджувати необхідні реформи. З ключових сфер — правосуддя і верховенство права, децентралізація, боротьба з корупцією та відмиванням грошей, сектор безпеки та державного управління.

Співробітництво в разі майбутнього збройного нападу

У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну на прохання будь-якої сторони угоди її учасники проведуть консультації протягом 24 годин у двосторонньому форматі. Чехія надаватиме швидку й тривалу допомогу, включно із санкціями проти Росії.