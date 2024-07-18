Акциз на солодку воду та підвищення військового збору. Уряд затвердив великий пакет збільшення податків

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Уряд 18 липня затвердив законопроєкт, який передбачає підвищення низки податків і зборів.

Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук, текст проєкту опублікував нардеп Ярослав Железняк.

Як зазначає нардеп, проєкт пропонує підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень. Основні зміни стосуються військового збору.

Зокрема, пропонується:

збільшити ставку військового збору з 1,5% до 5% для фізосіб;

запровадити військовий збір для юридичних осіб (платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку 3 та 4 групи) — 1% від доходу;

запровадити військовий збір для ФОПів 1, 2 та 4 груп — 5% від двох мінімальних зарплат на місяць (сумарно — 800 грн на місяць);

запровадити військовий збір для ФОПів 3 групи — 1% від доходу (сумарно такі ФОПи сплачуватимуть 6% від доходу: 5% — єдиний податок, 1% — військовий збір).

Також проєкт пропонує ввести окремі ставки військового збору на:

продаж ювелірних товарів (30%);

придбання банківських металів (5%);

придбання автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації (15%);

постачання мобільних послуг (5%);

продаж нерухомості фізособами (5%).

Законопроєкт пропонує ввести щомісячні авансові внески з податку на прибуток для платників, які займаються роздрібною торгівлею пальним. Він становитиме 0,5% мінімальної зарплати (зараз це 40 гривень) з розрахунку на кубічний метр резервуарів для зберігання пального.

Документ також передбачає, що оподатковуватись будуть ввезені в Україну посилки вартістю понад €45 (раніше оподатковувались дорожче за €150). При чому такі посилки мають надсилатися без жодної оплати, призначатись для сімейного чи особистого користування і в кількості, що не передбачає їхнього подальшого продажу.

Ще одна пропозиція проєкту: ввести акциз на мінеральні, газовані води з додаванням цукру та інших підсолоджувальних або ароматичних речовин за ставкою €0,1 за літр.