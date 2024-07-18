Україна направила гуманітарну допомогу палестинцям у сектор Гази

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Україна в межах гуманітарної програми Grain from Ukraine («Зерно з України») відправила палестинцям 1 000 тонн зерна.

Міністерство закордонних справ України і голова Офісу президента повідомили, що вантаж доставили судном з Туреччини до Йорданії, а далі він поїхав до пункту призначення.

«Ця партія — перша з трьох поставок, призначених для Палестини в рамках ініціативи. Вона допоможе підтримати протягом місяця понад 101 000 палестинських сімей, які опинилися на передовій конфлікту в регіоні», — сказано в повідомленні.

Палестинці загалом отримають від України 7 тисяч тонн пшеничного борошна та 750 тонн олії.

У секторі Гази, де проживає понад два млн людей, наразі гуманітарна криза через значні руйнування і війну руху ХАМАС проти Ізраїлю. Низка європейських країн надають гуманітарну допомогу палестинцям у густонаселеному секторі, попри розбіжності щодо визнання Палестини. Більшість країн світу визнали її незалежною державою, як і Україна. Проте ключові держави Заходу — США, Велика Британія, Франція — Палестину не визнають.

Автор: Денис Подобрій