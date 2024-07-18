Ще 495 мільярдів гривень на оборону України. Верховна Рада перегляне державний бюджет на цей рік

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Струмковський Володимир / УНІАН

Сьогодні, 18 липня, Кабінет міністрів України схвалив закон про зміни в держбюджет на 2024 рік, повідомив член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Найближчим часом пропозиції уряду має розглянути Верховна Рада.

Як аналізує очільниця Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, видатки загального фонду державного бюджету зростуть на 500,3 мільярда гривень.

При цьому на потреби оборони пропонують додатково спрямувати 495,3 мільярда гривень. А саме:

ще 185,8 мільярда гривень на закупівлі та модернізацію військової техніки й озброєння Збройних сил України;

147,2 мільярда гривень на ЗСУ;

48,2 мільярда гривень на Національну гвардію;

41,9 мільярда гривень на Державну прикордонну службу;

40,7 мільярда гривень на Державну спеціальну службу транспорту Міністерства оборони України;

15,2 мільярда гривень на Національну поліцію;

7,5 мільярда гривень на Головне управління розвідки Міністерства оборони України;

5,1 мільярда гривень на Службу безпеки України;

2,8 мільярда гривень на Державну службу України з надзвичайних ситуацій;

503 мільйона гривень на Службу зовнішньої розвідки України;

258,3 мільйона гривень на Державну службу спеціального звʼязку та захисту інформації України;

138,7 мільйона гривень на Управління державної охорони України.

Кошти спрямують на виплати військовим і на закупівлю військової та спеціальної техніки.

Також пропонують збільшити видатки на:

поповнення резервного фонду державного бюджету — 4,5 мільярда гривень;

пілотний проєкт зі встановлення зубних протезів і надання планової стоматологічної допомоги ветеранам війни — мільярд гривень;

грошову допомогу звільненим із російського полону — 400 мільйонів гривень;

на роботу вʼязниць — 100,8 мільйона гривень.

Також планують скоротити витрати загалом на 65,7 мільярда гривень. Зокрема, на 61,8 мільярда гривень скоротять витрати на обслуговування державного боргу, а на 3,9 мільярда — на виконання державою гарантійних зобовʼязань за позичальників, які отримали кредити під державні гарантії.

Більшу частину додаткових видатків планують покрити завдяки збільшенню доходів держбюджету на 214,5 мільярда гривень. Однак доведеться позичити 160,2 мільярда гривень на внутрішньому ринку. Уряд також ініціював зміни до Податкового кодексу, щоб збільшити доходи бюджету.

Окрім змін параметрів державного бюджету на 2024 рік, уряд також ініціює врегулювання низки питань, повʼязаних з організацією бюджетного процесу цього року.

Зокрема, пропонують надати уряду можливість своїми рішеннями та за згодою з відповідним кредитором спрямовувати на фінансування загального фонду держбюджету кредити, що залучають для втілення інвестиційних проєктів.

А також просять передбачити можливість зарахування до загального фонду держбюджету коштів, що надходитимуть з Ukraine Facility, — загалом на €5,27 мільярда.

Також пропонують спрямовувати на потреби ГУР Міноборони:

частину залишку коштів спеціального фонду держбюджету НКРЕКП від внесків на регулювання, які сплачують компанії, що надають електроенергію та комунальні послуги;

від внесків на регулювання, які сплачують компанії, що надають електроенергію та комунальні послуги; 85 мільйонів гривень державного підприємства «Україна туристична» — у 2021 році ці кошти перерахували на поповнення статутного капіталу;

залишок 150 мільйонів гривень невикористаних коштів, які надійшли на рахунки держпідприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від зборів.

«Парламент та уряд завжди оперативно реагують на запити військових, тому в мене немає сумнівів, що запропоноване збільшення видатків підтримають народні депутати», — зазначила Підласа.