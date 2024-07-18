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Верховна Рада декриміналізувала дрібні крадіжки

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Верховна Рада на засіданні 18 липня проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт № 11068, який декриміналізує дрібні крадіжки на суму до 3 000 гривень і замінює відповідальність за це на штрафи.

Нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що за документ проголосували 243 депутати.

Зараз крадіжка вважається дрібною, якщо вартість майна на момент злочину не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (302,8 гривні станом на 2024 рік). Оскільки в Україні діє воєнний стан, то дрібна крадіжка автоматично кваліфікується за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу, за що загрожує до від 5 до 8 років увʼязнення. Це призводить до перевантажень судів справами та засудження людей за крадіжку, наприклад, пляшки віскі.

Автори закону в записці пояснюють, що такі покарання не співмірні з подібними легкими злочинами. Головне науково-експертне управління парламенту в коментарі до законопроєкту також вказало, що поріг кримінальної відповідальності занадто низький, але в разі ухвалення документ потягне за собою зміни цілої низки статей Кримінального кодексу.

Щодо штрафів, то вони такі:

Тепер законопроєкт має підписати президент України.