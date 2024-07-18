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Литва виходить з Конвенції про заборону касетних боєприпасів

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Сейм Литви 18 липня ухвалив рішення про вихід з Конвенції про заборону використання касетних боєприпасів.

Про це повідомляє видання LRT.

Ініціатором відмови був міністр національної оборони Лауринас Кашчюнас. Він сказав, що Литва ратифікувала угоду в «іншу епоху»: «Такі конвенції важливі, коли їх дотримуються всі країни. Проблема в тому, що Росія, яка здійснює агресію проти України та має імперіалістичні амбіції, не дотримується правил».

Міністр сільського господарства Гедрюс Сурпліс сказав, що його країна були «наївнішою, ніж інші сусіди Росії, які не підписали конвенцію». Угоду не підписала жодна країна-сусід РФ, окрім Литви.

Після рішення парламенту міністр оборони обіцяє запропонувати колегам у регіоні (Польщі, Латвії, Естонії та Фінляндії) розглянути спільні закупівлі цих боєприпасів.

Автор: Денис Подобрій