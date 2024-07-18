На Олімпіаду в Парижі поїдуть 15 росіян і 16 білорусів. МОК опублікував список

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Reuters / «Бабель»

На сайті Міжнародного олімпійського комітету (МОК) 13 липня опублікували список із 15 російських і 16 білоруських спортсменів, які виступатимуть на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі в нейтральному статусі.

Видання Meduza з посиланням на російські спортивні профільні сайти пише, що це остаточний перелік росіян, які поїдуть на Олімпіаду.

Ось список росіян: Тамара Дронова (велоспорт), Олена Іванченко (велоспорт), Гліб Сиріця (велоспорт), Анжела Бладцева (батут), Даниїл Медведєв (теніс), Роман Сафіуллін (теніс), Катерина Александрова (теніс), Міра Андрєєва (теніс), Павло Котов (теніс), Діана Шнайдер (теніс), Олена Весніна (теніс), Олексій Коровашков (веслування на байдарках та каное), Захар Петров (веслування на байдарках і каное), Олеся Ромасенко (веслування на байдарках та каное), Євген Сомов (плавання).

Ось список білорусів: Абубакар Хаслаханов (греко-римська боротьба), Анна Терех (велоспорт), Євген Золотий і Тетяна Климович (академічне веслування), Владислав Кравець і Юлія Трушкіна (веслування на байдарках і каное), Ілля Шиманович, Анастасія Шкурдай та Аліна Змушко (плавання), Віолетта Бордиловська та Іван Литвинович (стрибки на батуті), Дарʼя Чуприс й Олександра Петрова (кульова стрільба), Георгій Гурцієв (тхеквондо), Сюзанна Володько та Євген Тихонцов (важка атлетика).

«Бабель» раніше випустив розслідування про те, що серед раніше допущених до Олімпіади 33 «нейтральних» росіян, щонайменше девʼять — їздять у Крим, прославляють окупантів та шанують російських генералів. Згодом частина росіян, здебільшого борці, відмовились від участі у змаганнях, а МОК 15 червня опублікував перелік допущених атлетів. Після першої хвилі перевірки дозвіл тоді не дали 17 спортсменам з Росії та Білорусі.

Зараз у списку допущених росіян троє спортсменів, які були фігурантами розслідування «Бабеля» — це Тамара Дронова (працювала у структурі силовиків «Динамо» та їздила в окупований Крим), Олена Іванченко (відвідувала Крим і виступала в окупованому Севастополі) та Анжела Бладцева (виступала на фоні Z-символіки, надпису «Своих не бросаем» та інших пропагандистських плакатів).

Відповідно до принципів МОК щодо участі нейтральних спортсменів у Олімпійських іграх, такі атлети не мають підтримувати війну проти України, а також використовувати національну чи мілітарну символіку, як-от георгіївські стрічки чи символ Z. Це стосується також соцмереж, інтервʼю і репостів спортсменів. Тобто Дронова, Іванченко і Бладцева не відповідають критерію «нейтральний спортсмен».