Рада ухвалила законопроєкт про збільшення акцизного податку на паливо

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Верховна Рада на засіданні 18 липня у другому читанні підтримала проєкт закону № 11256-2 про підвищення акцизу на паливо, щоб запровадити європейські норми оподаткування.

Про це рішення парламенту повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

За законопроєкт проголосував 231 депутат. Проти — 30 депутатів.

Документ передбачає, що уряд до 2028 року підвищить ставки акцизного податку на бензини до €359 за 1 000 літрів, на дизельне пальне — до €330 за 1 000 літрів, на скраплений газ — до €277 за 1 000 літрів.

Графік збільшення акцизного податку на моторні палива.

У пояснювальній записці зазначають, що якщо закон набуде чинності, до державного бюджету в другому півріччі 2024-го щомісяця надходитиме по 1,6 мільярда гривень. Однак його ціллю є привести законодавство України у відповідність до норм законодавства ЄС, щоб виконати Угоду про асоціацію. Тому ставки акцизного податку будуть ідентичні до ставок, передбачених Директивою № 2003/96/ЄС.