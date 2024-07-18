Суд відправив під варту прокурора, який брав хабар у $170 тисяч за закриття кримінальної справи

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Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід прокурору Офісу генерального прокурора України. Днями його викрили на отриманні $170 тисяч хабаря за закриття кримінального провадження та зняття арешту з майна, арештованого в межах цієї справи.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Так, прокурора триматимуть під вартою 60 днів з можливістю внесення чотирьох мільйонів гривень застави.

Водночас, якщо за нього внесуть заставу, він буде зобовʼязаний:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора та суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорт для виїзду за кордон;

носити електронний браслет.

16 липня в Національному антикорупційному бюро України повідомили, що прокурорів Офісу генерального прокурора України викрили на отриманні хабаря у $170 тисяч за закриття кримінального провадження.

Одного з них затримали на робочому місці після отримання хабаря. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України — за це загрожує від восьми до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Зараз вирішують питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.