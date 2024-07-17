Зеленський ввів в дію указ щодо нової стратегії морської безпеки України

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) щодо нової Стратегії морської безпеки України.

Про це повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Цей документ враховує безпекові зміни та новації, які ми забезпечили, зокрема, в Чорному морі, у розвитку наших сил. Це сучасна стратегія, і реалізуємо її разом із нашими партнерами», — зазначив він.

Зеленський додав, що найближчим часом збирається обговорити з партнерами деталі цієї стратегії.

РНБО зазначало, що у документі йдеться про:

нарощування спроможностей ЗСУ для стримування збройної агресії проти України з морських та річкових напрямків;

будівництво збалансованих Військово-морських сил з усіма родами сил;

нарощування спроможностей сил безпеки й оборони через оснащення морськими безекіпажними апаратами тощо.

Крім того, у документі вперше поставлено завдання створити умови для регулярної присутності сил НАТО в Азово-Чорноморському регіоні та використовувати всі можливі міжнародно-правові механізми для повної заборони РФ мати військово-морські сили й військові кораблі в Азово-Чорноморському басейні.