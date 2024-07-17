У Німеччині засудили чоловіка за продаж Росії електроніки військового призначення

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Німецький суд визнав чоловіка з подвійним німецько-російським громадянством винним у продажі електроніки російським компаніям для військового використання. Він отримав 6 років і 9 місяців увʼязнення.

Про це пише Reuters.

Суд Штутгарту заявив, що 59-річний чоловік доставив до Росії 120 тисяч деталей, які могли бути використані у військових цілях, у період з січня 2020 року по травень 2023 року.

Серед них були деталі, які використовуються в безпілотниках «Орлан-10», що їх Росія застосовує у війні проти України.

Після початку повномасштабної війни у 2022 році обвинувачений намагався приховати продажі російським компаніям за допомогою рахунків-фактур і товаросупровідних документів для таких пунктів призначення, як Гонконг і Туреччина.

Суд не назвав імені обвинуваченого, але зазначив, що він зізнався у скоєнні злочину і висловив жаль. Його 54-річний партнер отримав умовний термін.