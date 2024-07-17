Академія наук вищої школи закликала Зеленського ветувати закон про скасування переведення годинників

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Академія наук вищої школи України звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом накласти вето на закон про скасування переходу на літній час.

Відповідне звернення від голови академії Олександра Наконечного опублікувала «Новинарня».

Він зазначає, що провідні держави світу практикують переведення годинників у літні місяці, зокрема, США, Канада, Велика Британія і країни ЄС. Натомість Росія, Білорусь і Китай відмовилися від цієї практики.

«Таким чином, з ухваленням законопроєкту № 4201 Україна відійшла від практики обчислення часу, загальноприйнятої для країн ЄС та інших держав, що підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії, і прийняла варіант, характерний для тоталітарного світу. Таке рішення важко пояснити з точки зору будь-якої політичної логіки», — стверджує очільник АН вищої школи.

Крім того, за його словами, перехід на зимовий час означатиме, що наприкінці червня в Києві відтепер розвиднюватиметься вже о 03:00, а натомість сутенітиме о 20:00 (зараз — о 04:00 і о 21:00 відповідно).

«Це відчутно збільшить витрати установ, підприємств і домогосподарств на електричне освітлення у вечірні години навесні, влітку та восени, що матиме особливо відчутний ефект в умовах постійних відключень електроенергії, спричинених руйнуваннями енергетичної інфраструктури», — йдеться у зверненні.

Натомість у ранкові години сонячне світло буде витрачатися марно, каже Наконечний.

«Тож наступний крок, до якого змушена буде вдатися влада в умовах дії законопроєкту № 4201, — це запровадити гнучкий графік початку робочого дня в різних регіонах держави, що цілком нівелює ефект часової «стабільності», який повинен забезпечити законопроєкт», — додав він.

Тому Наконечний закликав Зеленського накласти вето на законопроєкт. Також науковець попросив доручити уряду утворити робочу групу з фахівців, які б могли попрацювати над вдосконалення системи обчислення часу в Україні.