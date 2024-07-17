У Литву не пускатимуть авто з білоруськими номерами

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Легкові автомобілі з номерами Білорусі з 18 липня не пропускатимуть у Литву. Заборона на вʼїзд на територію ЄС поширюється на всі такі авто, незалежно від громадянства їхнього власника або водія.

Про це повідомила литовська митниця.

Існують винятки із заборони: до 16 серпня 2024 року на територію Литви можна заїхати легковим авто, яке не будуть продавати і яке належить громадянину Білорусі з чинною візою або дійсним дозволом на тимчасове/постійне проживання в Литві. Також це авто має бути лише для особистого користування.

Виняток не розповсюджується на автомобілі, які належать юридичним особам або використовуються в комерційних цілях.

Автомобілі з білоруськими номерами, які вже перебувають на території Євросоюзу, включно з Литвою, повинні виїхати звідти до 18 січня 2025 року. Після цієї дати водії таких машин можуть отримати штраф або ж їхні авто конфіскують.