Бельгія виділить €150 мільйонів на відбудову України
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Бельгія виділить €150 мільйонів на проєкти з відбудови України. Кошти, зокрема, спрямують на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури в Київській та Чернігівській областях.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Угоду, яка дає старт цим проєктам, український премʼєр і прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо підписали під час онлайн-зустрічі. Вона спросить реалізацію спільних програм і проєктів між країнами, а також сприятиме відновленню та економічному і соціальному розвитку України.
Також, за цією угодою, бельгійська агенція розвитку Enabel відкриє своє представництво в Україні.
Бельгійське інформаційне агентство Belga пише, що перший транш у €20 мільйонів піде на відновлення енергетичних обʼєктів у Києві, зокрема в лікарнях, оскільки наближається зима. Також у школах по всій Україні облаштують комфортні укриття.
- Бельгія непорушно підтримує Україну у війні проти російської агресії. У травні 2024 року країни підписали безпекову угоду на наступні 10 років. В угоді, зокрема, закріпили конкретну кількість військових літаків, які нададуть Україні до 2028 року — це 30 винищувачів F-16. При цьому перші винищувачі мають передати вже цьогоріч.