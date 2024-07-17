Мобільні оператори тепер повинні забезпечувати 10 годин звʼязку без світла

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Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій розпорядився, що мобільні оператори повинні забезпечити 10 годин роботи мережі без електрики на час війни.

До 1 жовтня не менше ніж 60% базових станцій операторів мають отримати автономне резервне живлення, до 1 листопада — 70%, до 1 грудня — 80%, а до 1 лютого 2025 року — 100%.

Водночас до початку грудня 2024 року не менше як 25% базових станцій в кожній області повинні підключити до генераторів або обладнати змінним блоком акумуляторних батарей, щоб цього вистачало на 72 години роботи за відсутності електроенергії.

Також до 1 вересня вся інфраструктура електронних комунікаційних мереж має бути підключена до електрогенераторної установки, яка забезпечить електрику на перші 72 години. Це стосується і вузлів спеціальних служб, які комунікують за телефонними номерами 101, 102, 103, 104 та 112.