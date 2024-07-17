Єврокомісія програла справу щодо прозорості контрактів на вакцини проти COVID-19 напередодні виборів її президента

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Reuters / «Бабель»

Верховний суд Європейського Союзу постановив, що Європейська комісія не надала громадськості «достатньо широкий доступ» до контрактів на вакцини проти COVID-19. Суд знайшов порушення в тому, як комісія обґрунтувала те, що відредагувала частину документів.

Про це йдеться у пресрелізі суду.

Суд оголосив своє рішення за день до голосування за Урсулу фон дер Ляйєн, якій треба набрати щонайменше 361 голос євродепутатів, щоб залишитися президенткою Єврокомісії.

Справу проти Єврокомісії порушила група депутатів Європарламенту від «Зелених». Вони подали запит на доступ до контрактів і повʼязаних документів, щоб дізнатися більше про угоду між Єврокомісією та виробниками вакцини проти COVID-19 у 2021 році.

Єврокомісія погодилася надати частковий доступ до певних контрактів і заявила, що деякі розділи відреагували, щоб захистити комерційні інтереси або конфіденційність. Через це євродепутати знову подали до суду.

Суд вирішив, що ЄК «не продемонструвала, що ширший доступ до цих положень фактично підриватиме комерційні інтереси цих підприємств».