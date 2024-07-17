В Україні достроково відремонтували один із блоків АЕС. Його підключили до енергосистеми

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VargaA / Wikipedia

До енергосистеми України підключили достроково відремонтований атомний блок однієї з електростанцій. Це сталося після планового ремонту і перевантаження ядерного палива.

Про це повідомляють Міненерго та «Енергоатом».

Підключений блок додасть 1 000 МВт (1 гВт) потужності, що суттєво вплине на стабільність енергосистеми у складний період і покращить ситуацію зі світлом.

З кінця червня тривалість відключень світла в Україні збільшилася через спеку та планові ремонти на АЕС, а цей блок значно посилить генерацію.