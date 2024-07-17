В Україні достроково відремонтували один із блоків АЕС. Його підключили до енергосистеми
- Автор:
- Костя Андрейковець
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VargaA / Wikipedia
До енергосистеми України підключили достроково відремонтований атомний блок однієї з електростанцій. Це сталося після планового ремонту і перевантаження ядерного палива.
Про це повідомляють Міненерго та «Енергоатом».
Підключений блок додасть 1 000 МВт (1 гВт) потужності, що суттєво вплине на стабільність енергосистеми у складний період і покращить ситуацію зі світлом.
З кінця червня тривалість відключень світла в Україні збільшилася через спеку та планові ремонти на АЕС, а цей блок значно посилить генерацію.
- Атомна генерація — основа енергетичної стабільності України. Вона була базовою до повномасштабного вторгнення Росії та особливо важлива зараз. Атомна енергетика покриває понад половину енергоспоживання. Саме завдяки атомній генерації, незважаючи на дуже складну ситуацію, в Україні є світло.
- До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні працювали 15 атомних енергоблоків, з яких девʼять зараз на підконтрольній Україні території. Шість блоків розташовані на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції.