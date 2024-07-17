Генштаб: Сили оборони України ліквідували 1 110 росіян і знищили 11 їхніх танків

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Генеральний штаб Збройних сил України в щоденній статистиці інформував, що за минулу добу (16 липня) російські війська втратили орієнтовно 1 110 військовослужбовців (вбиті та поранені), 11 танків, девʼять бронемашин і 43 артилерійські системи, 61 одиницю автотехніки та девʼять одиниць спецтехніки, а також 31 безпілотник різних типів.

Загальні втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.