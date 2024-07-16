У Рівному затримали чоловіка, який підпалював автомобілі військових

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Національна поліція України

У Рівному затримали 22-річного чоловіка, який підпалював автомобілі військовослужбовців, повідомила Національна поліція України.

За даними слідства, підозрюваний діяв за наказом росіян. Шукаючи легкого підробітку, чоловік в одному із російських чат-ботів знайшов пропозицію за винагороду підпалити авто військовослужбовця ЗСУ.

За даними Нацполіції, 2 липня підозрюваний підпалив автівку Nissan Almera, яка належала військовому, і надіслав фотодокази. За кілька днів він підпалив ще одне авто — Nissan X-Trail, який готували для відправки на передову. Крім того, вогонь поширився на інше авто, Volkswagen Golf, і частково пошкодив його.

Далі відео з підпалом цих авто мали поширити в російських медіа і видати за підпали машин працівників військкоматів, аби вдати, що це нібито незадоволені українці виступають проти мобілізації.

За підпали чоловіку обіцяли кілька тисяч доларів, однак невідомо, чи отримав підозрюваний гроші — його викрили правоохоронці. Затриманий співпрацює зі слідством, визнав провину і каже, що не знав, що виконує замовлення Росії.

Чоловіка підозрюють в умисному підпалі майна, він перебуває під вартою із можливістю внести заставу у понад 242 тисячі гривень. Йому загрожує до 10 років тюрми.