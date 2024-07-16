Рада підтримала закон про звільнення від відповідальності за перше дезертирство чи самовільне залишення частини

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Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 11322, який пропонує декриміналізувати дезертирство та самовільне залишення частини (СЗЧ), якщо це скоєно вперше.

Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко.

Проєкт закону пропонує внести зміни до Кримінального кодексу, щоб під час воєнного стану військових, які вперше вчинили дезертирство чи самовільно залишили частину, могли звільнити від відповідальності, якщо вони добровільно захочуть повернутися на місце служби.

При цьому погодитися на повернення військового на службу також має і командир його військової частини. Така згода має бути письмовою, її надають прокурору, і той вже може клопотати перед судом про звільнення військового від відповідальності.

Якщо ж суд ухвалить звільнити його від відповідальності, то з дня повернення на службу військовому поновлять грошові виплати та забезпечення, які були призупинені. При цьому за час відсутності на службі грошей йому не виплачуватимуть.

Крім того, якщо до закриття справи військового все ж взяли під варту, він зможе вийти з-під неї та відразу повернутися на службу. Теперішнє законодавство цього не дозволяє.

У пояснювальній записці зазначають, що лише за січень — квітень цього року зареєстровано 10 584 кримінальних провадження за статтею про СЗЧ та 7 306 проваджень за дезертирство.